Licata, crudeltà su un cane randagio

Crudeltà inaudita a Licata. Un cane randagio è stato ferito al viso da una freccia scagliata da ignoti. Il dardo si è conficcato a poca distanza dall’occhio del cane. Adesso ad occuparsi delle cure dell’animale sarà un veterinario.

Non ci sono più commenti per esprimere lo sconcerto per un degrado sociale senza precedenti. Nei giorni scorsi altra vicenda brutta si era verificata Racalmuto, dove il cane, di proprietà di una insegnante, è stato ucciso a colpo di arma da fuoco.