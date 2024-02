Licata, operatori ecologici senza stipendio: lunedì vertice in Prefettura

Malumori nel comparto degli operatori ecologici di Licata che dopo aver percepito l’ultimo stipendio a dicembre, stanno ancora aspettando quello di gennaio. Per questo motivo la Cgil funzione pubblica di Agrigento aveva proclamato l’ennesimo sciopero del personale del cantiere di Licata per il 20 febbraio, martedì prossimo. Il prefetto Filippo Romano ha convocato gli operatori ecologici, la Cgil, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti ed il Comune di Licata per lunedì 19 febbraio per affrontare l’annosa questione del pagamento degli stipendi in ritardo ai dipendenti del Comune di Licata.