Maltempo, la Protezione civile dirama l’allerta arancione

Allerta di grado arancione in Sicilia. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di avverse condizioni meteo anche per Agrigento. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 16 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare riferimento ai settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 17 novembre, allerta arancione su gran parte della Sicilia.