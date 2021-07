Migliori Spiagge Italiane 2021, la Scala dei turchi sul podio della classifica

Con la sua forma ondulata e irregolare e il candido colore bianco che si staglia contro il blu dell’orizzonte, Scala dei Turchi è tra le spiagge più apprezzate su Google Maps, classificandosi al secondo posto tra le migliori spiagge in Italia per il 2021. La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps.

La classifica vede la Liguria in prima posizione con la Baia del Silenzio; la Sicilia supera la Sardegna grazie alla rinomata Scala dei Turchi che si piazza al secondo posto, la Sardegna domina la classifica con ben 5 spiagge in Top 10, il Veneto supera la Toscana con la Spiaggia di Bibione, Toscana in Top 10 con la Spiaggia di Cavoli – Campo nell’Elba e la Spiaggia delle Ghiaie, Portoferraio.