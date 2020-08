Migranti, il popolo scende in piazza: manifestazioni a Porto Empedocle e Agrigento

A fronte dei continui sbarchi a Lampedusa, a fronte dei trasferimenti e delle fughe dei migranti dai centri d’accoglienza, i cittadini ritornano a protestare in piazza.

Per domani 6 agosto alle 18.30 è prevista ad Agrigento dinnanzi la sede della Prefettura un sit in di protesta da parte dei cittadini per dire basta all’ invasione dei migranti; una delegazione consegnerà una missiva al prefetto di Cocciufa.

Altra manifestazione di protesta è prevista venerdi 7 agosto 2020 alle ore 16,30 a Porto Empedocle presso la Torre Carlo V, organizzata dal movimento “GRAN SICILIA”,

“Se hai a cuore le sorti della nostra Sicilia e il futuro dei Tuoi figli, non puoi mancare, dichiara il Presidente Gran Sicilia, Enzo Castrenze Cassata.

Partecipiamo numerosi, facciamo sentire la nostra voce, prima che il fenomeno assuma dimensioni incontrollabili e pericolosi per la sicurezza di tutti”.