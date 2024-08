Migranti: sbarcano in 79 a Lampedusa, in hotspot 524 persone

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 79 sono approdati sull’isola durante la notte a bordo di due imbarcazioni. Ieri, sull’isola, ci sono stati 12 approdi per un totale di 421 persone. Sul primo mezzo, agganciato da una motovedetta della guardia di finanza, c’erano 60 bengalesi, egiziani, pakistani e siriani. Secondo la loro versione il natante e’ partito da Karabolli, in Libia, e hanno pagato, per la traversata, da 4 a 7mila dollari. Sull’altro barchino erano, invece, in 19, partiti da Sabrata, sempre in Libia. I bengalesi in questo caso avrebbero pagato fino a 9 mila dollari. Sono stati portati all’hotspot dove ci sono adesso 524 ospiti. Su disposizione della prefettura di Agrigento e’ in corso un trasferimento al porto, di 280 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che arrivera’ in serata a Porto Empedocle.