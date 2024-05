“No pain, no gain”: quando un motto diventa un mito

Se frequenti regolarmente la palestra, ti sarà capitato in più occasioni di sentire gridare a squarciagola: “No pain, no gain!” Chi non conosce l’inglese, in genere, si risparmia uno spoiler; tanto, scoprirà direttamente sulla sua pelle cosa significa…

Questo motto fu coniato da Jane Fonda durante gli anni Ottanta. Oggi, per molti, è un vero e proprio culto! Col passare degli anni, il suo significato ha assunto una connotazione sempre più forte, che si è gradualmente trasformata. L’idea di fondo è rimasta identica: lavora sodo e stringi i denti, costi quel che costi!

L’allenamento, però, non sempre è sufficiente. In questi casi, è utile integrare una sostanza mirata come Ibutamoren.

N.B. Ibutamoren può avere effetti collaterali. Prima di iniziare un ciclo, consulta il parere del tuo medico curante.

Azione sulla massa magra

Perché è importante avere una buona percentuale di massa magra? Non certamente solo per ragioni estetiche (benché tutti sogniamo un fisico da copertina!). Godere di una buona percentuale di muscolo, infatti, ti permette anche di mantenere una postura corretta e funge da prevenzione contro gravi problemi di natura articolare.

Ah, e c’è un bonus! Se la tua percentuale di massa grassa è inferiore a quella di adipe, brucerai molte più calorie a riposo e anche dopo l’allenamento.

Se applichi alla lettera il principio del “no pain, no gain“, sei già a metà strada.Ibutamoren, dal suo canto, può comunque tornarti utile per stimolare ulteriormente la produzione dell’ormone della crescita e aumentare la densità minerale ossea.

Azione sul sonno

Appartieni anche tu a quel numeroso gruppo di persone che ogni notte si privano (volontariamente o involontariamente) del sonno? Detta così, sembra un’esagerazione; in realtà, anche solo se dormi 6 ore vai incontro a quella che, per l’appunto, viene definita “privazione del sonno”.

Questo fattore, che è indispensabile sia per il benessere mentale che per quello fisico, è una vera e propria necessità per l’organismo! Non solo ti permette di ricaricare le pile, ma favorisce anche il recupero muscolare, essenziale per una crescita sana della massa magra.

Benessere e palestra

Se, come la maggior parte, prima di spegnere la luce fai scrolling sui social per ore, ottieni solo l’effetto opposto. La luce blu degli schermi, infatti, sveglia il cervello! Ed ecco perché ti ritrovi a contare le pecore.

Sai quale altro fattore può tenerti sveglio/a? La scarica di adrenalina post allenamento! Per molti, andare in palestra di sera è sicuramente più comodo che andarci la mattina presto, ma non tutti gli organismi sono programmati allo stesso modo.

Dunque, in che modo Ibutamoren può rivelarsi utile? Anche in questo caso l’ormone della crescita non solo promuove l’addormentamento, ma è addirittura in grado di migliorare la qualità del sonno estendendo la durata della fase REM.

Conclusione

Siamo tutti d’accordo che per accrescere la massa magra devi lavorare sodo, faticare e, per scongiurare l’effetto plateau, adottare le giuste misure senza sovraccaricarti e rischiare di non chiudere occhio.

Tuttavia, se segui uno stile di vita sano e regolare, nulla toglie che possa affidarti a una sostanza come Ibutamoren per ricevere una spinta in più!