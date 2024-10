Porto Empedocle, il sindaco Martello conferisce encomio speciale al comandante Prestia

E’ stata una stagione di eventi estivi intensa, capace di ottenere grandi riscontri positivi in termini di presenze e ritorno economico per le attività commerciali. Tutto all’insegna dell’ordine e del rispetto delle regole, grazie al lavoro indefesso degli agenti della Polizia Locale. E per dare un tributo ufficiale all’attività svolta dagli uomini e donne agli ordini del comandante Rosario Prestia, il sindaco Calogero Martello ha deciso, con determina numero 30 del 9 ottobre scorso, di conferire loro l’encomio speciale del “Sigillo di Empedocle”.

Personale che, nonostante le difficoltà derivanti da un organico ridotto, si è particolarmente distinto in vari ambiti di competenza. L’encomio è stato dunque conferito al comandante Rosario Prestia, alla vice comandante Maria Rita Deni, all’ispettore capo Marco Ingallina, all’ispettore capo Carlo Latino, all’ispettore principale Anna Ciotta, all’ispettore principale Maria Concetta Tallarita, all’ispettore Rossana Lo Presti, all’ausiliare del traffico Salvatore Romito. La cerimonia di consegna ufficiale dell’encomio si terrà domani alle 11,30, nel palazzo Municipale.

“Il lavoro svolto dal corpo della Polizia Locale riveste per la nostra comunità un grande valore – sottolinea il sindaco Calogero Martello – essendo impegnato in un territorio difficile. Soprattutto nella stagione estiva il loro servizio si moltiplica per l’afflusso di migliaia di visitatori, attratti dalle manifestazioni di spettacolo e culturali organizzate come ogni anno”.