Posidonia nei fondali del porto di Menfi, Catanzaro: “Disagi per pescatore e problemi igienico-sanitari”

Il capogruppo del Partito Democratico all’Ars, Michele Catanzaro, ha depositato una interrogazione parlamentare riguardante la nota vicenda della Posidonia oceanica che da tempo si trova nei fondali del porto di Menfi senza che ci siano interventi da parte della Regione Siciliana, che pure si è più volte impegnata ad occuparsi della rimozione.

“La presenza nei fondali di Posidonia oceanica – dice Catanzaro – compromette la fruizione del porticciolo turistico e determina anche problematiche di tipo igienico sanitario. Con la legge 17 maggio 2022, cosiddetta “Salvamare”, che suggerisce la reimmissione nell’ambiente naturale o il trasferimento nell’area retrodunale previa vagliatura per separare la sabbia dal materiale organico, per poi riutilizzarla per il ripascimento dell’arenile. Non vedo perchè nonostante le sollecitazioni – aggiunge Catanzaro – la Regione si sia dimenticata delle istanze avanzate dal Comune di Menfi”.

L’ente locale in data 4 luglio 2023 ha richiesto alle autorità competenti un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e il rilascio del parere di competenza per lo spostamento degli accumuli in altro sito. Dal successivo sopralluogo, svoltosi solo in data 1 marzo 2024, ed effettuato alla presenza di Regione, Comune, ASP, ARPA, è emersa la necessità di programmare gli interventi elaborando un progetto ed avviando l’iter autorizzativo secondo legge. Il 4 marzo 2024, il Comune di Menfi ha richiesto al Dipartimento delle Infrastrutture la redazione di un progetto esecutivo per la rimozione degli accumuli di posidonia oceanica, il 2 aprile è stato nominato un Rup, ma poi più nulla, nonostante il Comune di Menfi sia dotato di uno studio di fattibilità che prevede l’individuazione di una cava sita nel territorio comunale per lo stoccaggio della Posidonia rimossa dal porto.

L’Onorevole Catanzaro, raccogliendo le richieste dell’assessore all’ambiente del Comune di Menfi Ivan Barreca e del segretario cittadino del Pd Pietro Buttafuoco, chiede al governo regionale quali ulteriori atti siano stati compiuti al fine di pervenire al rilascio delle autorizzazioni di legge e procedere alla rimozione degli accumuli di Posidonia oceanica.