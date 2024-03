Presentata la nuova offerta formativa all’Univeristà di Agrigento, Tuzzolino: “guardiamo al futuro”

Si è svolto questa mattina nel plesso di via Quartararo il Welcome Day Unipa, dove è stata presentata l’offerta formativa per il prossimo anno accademico presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento. Ad accogliere gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori il presidente del consorzio universitario Gianfranco Tuzzolino. Oltre ai nove indirizzi già presenti nell’offerta formativa dal prossimo anno accademico verrà attivato il corso di laurea in archeologia e formazione dei beni culturali.