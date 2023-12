Rai2: i violinisti Mirko e Valerio Lucia domattina in onda con Fiorello

I “Twins Violin” di Porto Empedocle, Mirko e Valerio, domani saranno ospiti nel programma “Viva Rai Due” in onda alle sette e condotto da Fiorello. I due giovani musicisti sono venuti alla ribalta durante la pandemia di coronavirus quando hanno prima suonato con Chris Martin dei Coldplay per poi volare a Los Angeles per presentare il loro primo disco.