Scontro tra due auto a Torre di Gaffe: quattro feriti, tra cui un bambino

Incidente stradale a Licata. Due auto una Golf e un Rav 4 si sarebbero scontrate all’altezza di Torre di Gaffe lungo la strada statale 115 a Licata. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un bambino. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco ed operatori del 118 con le ambulanze che hanno trasferito i feriti in ospedale in codice giallo. Non versano in condizioni di pericolo.