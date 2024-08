Servizio idrico insufficiente e mancanza di trasparenza sulle informazione dei turni, Termine diffida Aica

“Gravissima situazione derivante dall’insufficiente servizio di erogazione e distribuzione dell’acqua ai cittadini saccensi reso da Aica, l’ulteriore difficoltà di avere informazioni sui turni idrici del Comune di Sciacca a causa dei continui rinvii che quotidianamente si verificano nelle varie zone della città e all’assoluta mancanza di trasparenza del sito internet, proprio nella sezione dedicata ai turni, a causa di informazioni non veritiere e spesso sostituite senza alcuna motivazione, comportando notevoli disagi per la città intera e conseguenti proteste dei cittadini ormai esasperati per la difficile situazione in atto.

Pertanto, atteso che la mancata trasparenza rilevata sul sito internet in ordine ai turni idrici rappresenta un ulteriore inadempimento dagli obblighi convenzionali e imposti dalla legge, si diffida l’azienda idrica a ripristinare un rapporto di trasparenza e chiarezza con la cittadinanza in merito alla corretta informazione sui turni e a conformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dal D.I.Gs 33/2013, diversamente si adiranno le competenti autorità giuridizionali e amministrative (ANAC) per difendere e tutelare in ogni sede il Comune di Sciacca”. Questa la diffida del Sindaco di Sciacca Fabio Termine nei confronti di Aica.