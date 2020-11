Sicurezza scuole, Cimino(M5S): “finanziamenti per 70 scuole agrigentine”

Sono più di 70 le scuole della provincia di Agrigento, da Sambuca di Sicilia a Lampedusa, che hanno ricevuto il finanziamento contenuto nel decreto sulla sicurezza delle scuole. In totale sono 9 milioni di euro i fondi destinati alla provincia per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture scolastiche.

“Il futuro dei nostri giovani parte dalla sicurezza nelle nostre scuole – spiega Cimino – le nostre strutture presentano diverse criticità che verranno risolte grazie a interventi mirati che arriveranno a tutte le scuole siciliane per un intervento complessivo di 84 milioni di euro”.

I finanziamenti, fanno parte del più grande progetto che prevede 855 milioni per l’intera nazione, copriranno tutta la provincia: dalle strutture degli altri grandi centri come Canicattì, Sciacca e Licata ma anche per quelli dei piccoli paesi. Tra queste ci sono anche gli istituti comprensivi del capoluogo: “Anna Frank” (11mila euro), “Agrigento centro” (8mila euro), “Esseneto” (7.935 euro), “Quasimodo” (12.717 euro), “Rita Levi Montalcini (11mila euro) ma anche il liceo classico e lo Scientifico e gli altri istituti superiori.