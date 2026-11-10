Palermo

Sorpreso con la cocaina nascosta nel serbatoio dell’auto: arrestato 42enne

Per l'uomo sono scattate le manette in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un’auto ferma sul ciglio della strada, un uomo al volante in apparente attesa, un sospetto che prende forma, è bastato questo ai Carabinieri della Stazione di Cerda per mettere a segno un arresto. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato la presenza insolita di un uomo a bordo di una vettura e hanno deciso di approfondire.

La perquisizione dell’auto ha confermato le intuizioni dei militari. All’interno del vano di imbocco del serbatoio è stato rinvenuto un involucro contenente 52 grammi di cocaina, occultato per sfuggire ai controlli. Per un 42enne palermitano, trovato in possesso della sostanza, sono scattate le manette in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Termini Imerese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa della udienza di convalida.L’arresto si inserisce nell’ambito del quotidiano contrasto allo spaccio, condotto in sinergia con la Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal dott. Antonio Angelo Vittorio Cavallo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Mafia

Pizzo a tappeto a ristoratori e commercianti, 8 condanne
Palermo

Officina abusiva dentro negozio di bici elettriche: una denuncia e sanzioni per oltre 19 mila euro
Agrigento

La memoria mette radici: al Parco Livatino due alberi dedicati a Passafiume e Tragna
Palermo

Sorpreso con la cocaina nascosta nel serbatoio dell’auto: arrestato 42enne
Palermo

Sequestrati oltre un chilo di droga e soldi in contanti: due arresti
banner italpress istituzionale banner italpress tv