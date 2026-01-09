Ravanusa

Sos impresa a Ravanusa per parlare di legalità nel nome di Libero Grasso

L’incontro è stato dedicato al confronto diretto tra studenti, istituzioni e testimoni dell’impegno civile e della lotta al racket

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione



Un confronto diretto tra studenti, istituzioni e testimoni dell’impegno civile e della lotta al racket, con particolare attenzione al valore attuale dell’esempio di Libero Grassi, alla sua scelta di libertà e al ruolo decisivo che quella “rivoluzione” ha avuto nella nascita del movimento antiracket in Italia è stato alla base della giornata antiracket che si è svolta a Ravanusa.

L’iniziativa, promossa da SOS Impresa – Rete per la Legalità, ha coinvolto le classi terze della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale Alessandro Manzoni di Ravanusa e le classi quinte dell’1.I.S. Saetta e Livatino di Ravanusa.

Di fondamentale importanza sono state le testimonianze di alcuni imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare i loro estorsori; hanno parlato del perché delle loro scelte, delle difficoltà che hanno incontrato ma soprattutto della libertà riconquistata.

La mattinata, dopo i saluti del sindaco Pitrola e di Eugenio Di Francesco dell’associazione Sos Impresa, si è conclusa con l’intervento di Giuseppe Scandurra  vice presidente nazionale di “Sos Impresa Rete per la Legalità”.

