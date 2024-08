Teatro dell’Efebo, altre due serate da non perdere con “Icaro” e “Love Morricone”

Il mese di agosto al Teatro dell’Efebo si è chiuso con “San Calò mmanu ai carusi”, straordinaria produzione dell’Associazione “Il Libero Canto di Calliope” che grazie all’idea di Caterina Montalbano ha riunito sul palco del Giardino Botanico una serie di artisti che hanno omaggiato il Santo nero con diversi contributi. Il poliedrico Giovanni Moscato, gli attori Paolo Di Noto Francesco Naccari, Rosamaria Montalbano, Simona Carisi, e Salvatore Nocera, l’arte di Sergio Criminisi, il tenore Andrea Donzella, il commovente omaggio a Franco Fasulo con il profilo tracciato da Beniamino Biondi, E ancora il formidabile quartetto musicale composto da Angelo Sanfilippo, Domenico Pontillo, Salvatore Sciacca e Mario Vasile, il gruppo folkloristico “I Fiori del mandorlo” e i “Tammura di Girgenti”, Infine l’arte di due grandi mattatori come il chitarrista Francesco Buzzurro e il suo delizioso ed originale arrangiamento di “Nessun dorma” e l’attore Gianfranco Jannuzzo, consueta verve e monumentale presenza scenica nell’omaggio al Santo e ad Agrigento. Le bellissime foto di Massimo Palamenghi e Peppe Cacocciola hanno fatto da sfondo ad una serata davvero memorabile, condotta da Margherita Trupiano, che ha chiuso due mesi intensi che hanno confermato la bontà dell’intuizione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nel trasformare la suggestiva cava del Giardino Botanico in una spettacolare scenografia per le produzioni artistiche più disparate, già molto apprezzata da tutte le compagnie ed orchestre che si sono esibite.

E gli ultimi due appuntamenti della Rassegna del Teatro d’Autore e Musica promettono di essere il classico gran finale di stagione. Il 12 settembre, alle ore 21:00, la replica dell’esibizione del Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa con “Love Morricone – Archi e Voci” che ha già riscosso un grande successo lo scorso 23 agosto, tanto da spingere l’ex Provincia di Agrigento e il Coro Lirico Siciliano a replicare lo spettacolo (peraltro già sold out dopo pochi giorni dall’annuncio) che riproporrà i brani di colonne sonore entrate nella storia insieme ai rispettivi film, da “C’era una volta in America” a “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso” ed altri ancora. Il 15 settembre la Rassegna si chiuderà con l’attesissimo “Icaro, il pensiero in movimento”, opera scritta e diretta da Marco Savatteri che porta in scena il mito di Icaro e la parabola delle sfide sempre più ardite e pericolose dell’uomo alla natura. In scena la presenza di Rinaldo Clementi e dell’Ensemble di artisti della Savatteri Produzioni assicurano uno spettacolo da non perdere.

Informazioni e biglietti su www.giardinoefebo.it, e al Box Office (0922 20500).