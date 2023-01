UE, Annalisa Tardino candidata alla vicepresidenza del Parlamento Europeo

Sarà la licatese Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice del Gruppo Identità e Democrazia in commissione Libe, la candidata del gruppo ID alla vicepresidenza del Parlamento Europeo che sarà votata la prossima settimana nella sessione plenaria per sostituire la posizione precedentemente ricoperta da Eva Kaili. A dare l’annuncio della candidatura di Annalia Tardino, gli europarlamentari Marco Campomenosi, capodelegazione Lega al Parlamento Europeo e Marco Zanni, presidente del Gruppo ID.

“L’ufficio di presidenza del gruppo Identità e Democrazia ha deciso all’unanimità di presentare

a candidatura di Annalisa Tardino per la carica di vice presidente del Parlamento Europeo. Annalisa Tardino è persona di grande valore, competenza, esperienza; una donna, giovane, capace, stimata da tutto il gruppo e apprezzata anche da forze politiche appartenenti ad altre famiglie europee: è la persona giusta per far cambiare rotta alle istituzioni Ue e al Parlamento in particolare, che in questi anni ha purtroppo dato cattiva prova di sé, limitando l’attività delle minoranze ed emarginando chi la pensava in maniera differente, mancando di rispetto al voto democratico di milioni di cittadini europei. Ora l’eurocamera ha l’occasione unica di mettersi alle spalle questa brutta pagina e ripartire con discontinuità e nuovo slancio. dovesolo parole, ma principi concreti, dando a ogni gruppo politico la rappresentanza che gli spetta, come accade in ogni democrazia del continente, anche e soprattutto negli organi di controllo.Massimo sostegno ad Annalisa Tardino, unica candidata che rappresenta il vero cambiamento”. Si legge nella nota del Gruppo ID.