Agrigento, si presentano ai casting per “Eterno Visionario” e trovano chiuso: la denuncia

Si sono presentati per i casting del nuovo film “Eterno Visionario” di Michele Placido sul drammaturgo e premio Nobel siciliano Luigi Pirandello e hanno trovato le porte chiuse. Questa la disavventura di alcuni aspiranti attori che sono arrivati da tutta la Sicilia e non solo, molti provenienti da Roma e Milano. “Ci presentiamo qui ad Agrigento, e troviamo le porte chiuse. Siamo rammaricati anche perché arriviamo da ogni parte d’Italia e non riceviamo nessuna email”, dice una delle aspiranti candidati.