Mucca precipita in fossato, recuperata da elicottero Vvf

L’elicottero Drago 142 del reparto Volo dei vigili del Fuoco di Catania, dopo una richiesta arrivata alla sala operativa di Siracusa, è intervenuto per soccorrere una mucca precipitata in un fossato a Noto. L’animale è stato imbracato con apposite funi di sicurezza da personale elisoccorritore coadiuvato da loro colleghi del distaccamento di Noto. Dopo essere stato sedato dal veterinario intervenuto sul posto, il bovino è stato sollevato con l’ausilio del gancio baricentrico e successivamente portato in zona accessibile dal personale a terra. Dopo un controllo veterinario l’animale è stato consegnato ai proprietari.