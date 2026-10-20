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Drammatico incidente, scooter contro marciapiede: morto 17enne, grave ragazza di 14 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto mentre una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita e sottoposta a un delicato intervento chirurgico

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Drammatico incidente ieri pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri, a Trapani. Un ragazzo di 17 anni è morto mentre una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I due giovanissimi viaggiavano a bordo di uno scooter 125 in direzione Erice, quando, per cause in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il marciapiede. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

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