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ULTIME NOTIZIE | Si perdono in moto nelle campagne di Sant’Angelo Muxaro, recuperati dopo ore di ricerche
Apertura

Si perdono in moto nelle campagne di Sant’Angelo Muxaro, recuperati dopo ore di ricerche

Una giornata dedicata alla scoperta dell’entroterra agrigentino si è trasformata in ore di apprensione per una coppia di motociclisti partiti da Agrigento

Apertura

Maxi truffa del finto carabiniere, anziana consegna 85 mila euro tra soldi e gioielli

A denunciare l'accaduto una 77enne residente a Sciacca che ha raccontato agli investigatori di essere stata raggirata, dopo essere stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto

di Gabriele Terranova e Irene Milisenda

Lampedusa, regista Giamporcaro falciato e ucciso da un gommone

Aperta inchiesta per omicidio nautico

Apertura

Litiga con un gruppo di ciclisti e li travolge con l’auto, siciliano arrestato per tentato omicidio 

In manette un 73enne siciliano, artigiano in pensione. Prima li ha travolti, poi è tornato indietro per investirli ancora. Il tutto dopo un banale litigio

Alessandria della Rocca

Carmelo Burgio, il generale agrigentino candidato da Vannacci a sindaco di Milano

Carmelo Burgio, classe 1957, è nato ad Anzio ma la sua terra d’origine è Alessandria della Rocca, paesino di poco più di duemila anime in provincia di Agrigento

primo piano

Messina

Continuano le ricerche dei dispersi dopo il crollo a Messina, il sindaco chiede lo stato di emergenza

Si continua a scavare per ritrovare Santino Magazzù e dare una risposta definitiva anche alla famiglia di Lairu Warna-Kulasuriya, il collaboratore domestico di origine cingalese
Agrigento

Spara al cane della vicina a San Leone, denunciata anche la padrona dell’animale 

A finire nei guai sono un cinquantacinquenne, colui che avrebbe premuto il grilletto, e una cinquantenne, padrona dell’animale
Porto Empedocle

Maxi furto a Porto Empedocle, rubati gommone e moto d’acqua: danni per 70 mila euro 

L’azione dei malviventi sarebbe però stata ripresa dalle numerose telecamere presenti nella zona. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini
PRIMO PIANO

Violenza sessuale su due escort colombiane, al via processo d’appello 

Si sarebbe recato nella casa/appuntamenti pretendendo di consumare un rapporto sessuale senza pagare per poi aggredire la colombiana
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ultime notizie

Ragusa

Calci e pugni a 22enne per rubargli il cellulare, 4 arresti

Alla giovane vittima, colpita da calci e pugni, furono rubati i cellulari

Catania

Cavallo e puledro in una stalla abusiva, 6 mila euro di multa

Il gestore è stato sanzionato per entrambe le condotte per un importo complessivo pari a 6000 euro

Agrigento

Inner Wheel, prima edizione Premio Giunone a Maricetta Lombardo

​All’unanimità, il Club ha scelto di conferire il "Premio Giunone" a Maricetta Lombardo, illustre concittadina e figura di primo piano nel panorama cinematografico globale

Catania

Rapina una farmacia armato di taglierino, arrestato

Aveva minacciato con un taglierino due dipendenti, impossessandosi della somma di 900 euro, prelevata dal registratore di cassa

Catania

Investe pedone mentre attraversa e scappa, denunciato per omissione di soccorso

Nonostante l’impatto, il conducente non si è fermato per prestare assistenza e non ha nemmeno attivato i soccorsi

Catania

In casa con droga e 2 mila euro in contanti: arrestato 25enne

In casa c’era anche bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un taglierino con residui di sostanza e ben 2000 euro in contanti

Catania

Sorpreso con una pistola nella cintura dei pantaloni pronta a sparare, arrestato 

Gli immediati accertamenti tecnici svolti sull'arma hanno permesso di accertare che si trattava di una pistola a salve modificata e resa potenzialmente letale

PRIMO PIANO

Raid in vigneto a Ravanusa, abbattute 800 piante di uva da tavola: “Occorre alzare la testa”

Sull'episodio è intervenuto Eugenio Di Francesco vicepresidente regionale di Sos Impresa-Rete per la legalità, associazione antiracket ed antiusura

Messina

Messina, proseguono le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata

Oltre 30 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza

Eventi

Scoperto relitto romano al largo di Mazara del Vallo

Giuli: “Una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni”

Top News Italpress

Eruzione Etna, ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania

La nota della società

Catania

In casa con la droga nel frigo: arrestata una coppia

I due devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Agrigento

Catania, stop ai voli. Pisano: “L’aeroporto di Agrigento non può più aspettare”

Pisano torna a chiedere di imprimere un’accelerazione al percorso per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
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N.29/2026
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Agrigento

Il tentato omicidio di un minorenne a San Leone, c’è un quarto indagato
Giudiziaria

Le mani sugli appalti siciliani all’ombra della mafia, 12 misure cautelari
Giudiziaria

Non favorì il boss di Sciacca, commerciante chiede risarcimento per ingiusta detenzione
Agrigento

Il tentato omicidio a San Leone, 26enne resta in carcere: “Non è stata legittima difesa”
VIDEO PLAYLIST
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Agrigento

DonatoriNati, prosegue la raccolta di sangue all’ospedale di Agrigento
Giudiziaria

Le mani sugli appalti siciliani all’ombra della mafia, 12 misure cautelari
Guarda tutti i video

Giudiziaria

Agrigento

L’appalto “truccato” della Mosella, il caso approda al Riesame 

Gli indagati raggiunti da misura cautelare, infatti, hanno presentato ricorso al tribunale della Libertà chiedendo l’annullamento dell’ordinanza

Agrigento

La rissa e il tentato omicidio con otto coltellate a San Leone, minorenne fuori pericolo 

Arrivano buone notizie dall’ospedale dove il 17enne colpito con 8 coltellate durante una rissa è fuori pericolo. A confermarlo l’avvocato del 26enne indagato per tentato omicidio

di Giuseppe Castaldo

Il delitto di Patrizia Russo, i giudici: “Salamone ha agito per futili motivi, non merita attenuanti”

I giudici depositano le motivazioni della condanna all’ergastolo di Salamone: “Mero pretesto per dare sfogo ad un impulso criminale e motivo di sopraffazione”

Giudiziaria

La strage di Ravanusa nell’inchiesta appalti e mazzette: lavori “gonfiati” in cambio di un’auto al dirigente comunale?

Per i pm gli imprenditori favaresi pagarono una tangente al dirigente comunale in cambio dell’aumento dei lavori per la ricostruzione post-esplosione

Giudiziaria

Tutti gli appalti nel “mirino” della Procura di Agrigento 

La Procura di Agrigento ha chiuso le indagini su un (presunto) “sistema” in grado di orientare le gare. Ecco quali sono gli appalti finiti nel “mirino”

Agrigento

“Appalti e mazzette”, la difesa dell’onorevole Di Mauro: “Del tutto estraneo”
di Giuseppe Castaldo

La morte dell’operaio sul viadotto Morandi e quel malore che non convince: 15 indagati
Agrigento

“Appalti e mazzette”, i dubbi della Procura sulle elezioni del Libero Consorzio di Agrigento 
di Franco Castaldo

“Appalti e mazzette”, la Procura vuole Di Mauro a processo: 32 indagati (TUTTI I NOMI)
Agrigento

Agrigento, il Tribunale raggiunge pienamente gli obiettivi PNRR
Giudiziaria

Pallavolista morte in piscina durante festa, chiesta archiviazione del caso

Foto / Gli agrigentini chiedono l’acqua, manifestazione davanti il Comune (VIDEO)
Guarda tutte le foto

Mafia

Mafia

Mafia, 37 anni fa l’omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio

Ricorre oggi il 37esimo anniversario dell'efferato omicidio di Nino Agostino e della moglie incinta Ida Castellucci

Mafia

Il procuratore De Lucia al Pace Fest: “Bottiglie di champagne per ogni corrotto condannato”

Il procuratore capo di Palermo a Caltabellotta ha presentato il libro "La mafia che cambia" scritto insieme al giornalista Palazzolo

Mafia

Mafia, sequestrati 300 mila euro al boss che fornì immobile per la prigionia del piccolo Di Matteo

E' stato anche condannato per essere stato uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo: avrebbe fornito alla frangia stragista dei Corleonesi un suo immobile

Mafia

Mafia, l’autista di Messina Denaro condannato per tentata estorsione

Per Luppino si tratta di un ulteriore procedimento: lui infatti era con il superlatitante la mattina del 16 gennaio 2023, quando Messina Denaro fu catturato a Palermo

Licata

Era l’alter-ego del boss di Licata, no ai servizi sociali per Giovanni Mugnos

Mugnos è stato arrestato nella maxi inchiesta Halycon-Assedio sulla mafia di Licata e sugli intrecci “pericolosi” con politica, imprenditoria e massoneria

Sicilia by Italpress

Ubriaco danneggia il PTE di Bagheria
Top News Italpress

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli dirottati
Top News Italpress

Messina, recuperata quarta vittima del crollo a Pistunina
ultime brevi

La Polizia arresta due ladri
Top News Italpress

Ecco lo Zagara Kit, il Palermo rende omaggio alla natura siciliana
Cronaca

Carabinieri: un arresto e due denunce
Catania

Carabinieri in campo per la sicurezza: controlli e sanzioni

Politica

Apertura

Pasquale Spataro (Fdi) contro Sodano: “Inizi a fare il sindaco”

Il consigliere di Fratelli d'Italia attacca il primo cittadino anche sulla vicenda Pef: "Azzeri gettoni e indennità"

dalla Regione

Ars, il deputato Salvaggio resta al gruppo Misto

Il deputato all'Ars, che ha preso il posto del dimissionario Riccardo Gallo Afflitto, non ha aderito al gruppo di Forza Italia

Naro

Naro, entra in giunta l’architetto Bordonaro

Il sindaco Dalacchi gli ha assegnato le deleghe a: Spettacolo, Promozione del Turismo, Sport, Politiche Giovanili e Rapporti con le Associazioni

Politica

Crisi idrica, Carmina porta bidoncino alla Camera: “Simbolo di un diritto negato”

Ad Agrigento e provincia tante famiglie costrette a riempire l'acqua con i bidoncini

Cultura & Spettacolo

Cultura

Al Teatro dell’Efebo di Agrigento arriva Pino Minio

Ad arricchire l'evento sarà la partecipazione dell'amatissimo Sasà Salvaggio

Agrigento

“Visioni sonore”, Sven Väth il 16 agosto al Teatro Panoramica dei Templi  

Uno dei più grandi pionieri mondiali della musica techno si esibirà alla Valle dei Templi il 16 agosto

Agrigento

“Sonora”, esperienze sonore al tramonto alla Valle dei Templi

Domani sera (6 agosto) poi il 13 e il 20 agosto, sempre al tramonto nella Valle dei Templi di Agrigento, un viaggio immersivo nella storia che unirà archeologia, paesaggio e musica

Agrigento

Al Teatro dell’Efebo “Le Supplici” di Moni Ovadia, Mario Incudine e Kaballà incantano il pubblico

Mito. Un'opera che ha riscosso un enorme successo per la qualità dello spettacolo, dalle musiche ai canti e dialoghi in siciliano e greco moderno

Sport

Automobilismo

Sesta edizione dello Slalom Città di Alessandria della Rocca, iscrizioni fino al 19 agosto

La manifestazione si disputerà il 22 e 23 agosto sulla SS118, alle porte dell’abitato del comune della provincia agrigentina
Sport

Scalia Volley: presentati quadri societari e tecnici per la stagione 2026/2027

Baldo Scalia, assume la guida della società subentrando ad Antonella Adamo

Kick boxing

Sport e impegno sociale, Licata celebra la Campionessa di boxe Gloria Peritore

L'incontro si svolgerà Domenica 9 agosto 2026 alle 10 nella sede del Carmine del Comune di Licata

Calcio

Lopez: “Felice di essere ancora all’Akragas. All’Esseneto sarà tutta un’altra storia”

Prosegue con entusiasmo l'avventura in biancazzurro di Lopez, pronto a dare il proprio contributo anche nella nuova stagione

Calcio

Il Kamarat non viene ammesso in serie D: resta in Eccellenza

La società è pronta per la nuova stagione 2026/27

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18:29 - Si perdono in moto nelle campagne di Sant’Angelo Muxaro, recuperati dopo ore di ricerche +++17:50 - Maxi truffa del finto carabiniere, anziana consegna 85 mila euro tra soldi e gioielli +++16:14 - Calci e pugni a 22enne per rubargli il cellulare, 4 arresti +++13:21 - Lampedusa, regista Giamporcaro falciato e ucciso da un gommone +++12:24 - Litiga con un gruppo di ciclisti e li travolge con l’auto, siciliano arrestato per tentato omicidio  +++11:39 - Joppolo Giancaxio, emozioni e impegno per “Il rosso si indossa e non si versa” +++11:08 - Fotografia ed eccellenze siciliane premiate alla Valle dei Templi, le motivazioni +++11:06 - Cavallo e puledro in una stalla abusiva, 6 mila euro di multa +++11:05 - Inner Wheel, prima edizione Premio Giunone a Maricetta Lombardo +++11:03 - Rapina una farmacia armato di taglierino, arrestato +++
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