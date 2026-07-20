Una giornata dedicata alla scoperta dell’entroterra agrigentino si è trasformata in ore di apprensione per una coppia di motociclisti partiti da Agrigento
A denunciare l'accaduto una 77enne residente a Sciacca che ha raccontato agli investigatori di essere stata raggirata, dopo essere stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto
Aperta inchiesta per omicidio nautico
In manette un 73enne siciliano, artigiano in pensione. Prima li ha travolti, poi è tornato indietro per investirli ancora. Il tutto dopo un banale litigio
Si continua a scavare per ritrovare Santino Magazzù e dare una risposta definitiva anche alla famiglia di Lairu Warna-Kulasuriya, il collaboratore domestico di origine cingalese
A finire nei guai sono un cinquantacinquenne, colui che avrebbe premuto il grilletto, e una cinquantenne, padrona dell’animale
L’azione dei malviventi sarebbe però stata ripresa dalle numerose telecamere presenti nella zona. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini
Si sarebbe recato nella casa/appuntamenti pretendendo di consumare un rapporto sessuale senza pagare per poi aggredire la colombiana
Alla giovane vittima, colpita da calci e pugni, furono rubati i cellulari
Il gestore è stato sanzionato per entrambe le condotte per un importo complessivo pari a 6000 euro
All’unanimità, il Club ha scelto di conferire il "Premio Giunone" a Maricetta Lombardo, illustre concittadina e figura di primo piano nel panorama cinematografico globale
Aveva minacciato con un taglierino due dipendenti, impossessandosi della somma di 900 euro, prelevata dal registratore di cassa
Nonostante l’impatto, il conducente non si è fermato per prestare assistenza e non ha nemmeno attivato i soccorsi
In casa c’era anche bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, un taglierino con residui di sostanza e ben 2000 euro in contanti
Gli immediati accertamenti tecnici svolti sull'arma hanno permesso di accertare che si trattava di una pistola a salve modificata e resa potenzialmente letale
Sull'episodio è intervenuto Eugenio Di Francesco vicepresidente regionale di Sos Impresa-Rete per la legalità, associazione antiracket ed antiusura
Oltre 30 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza
Giuli: “Una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni”
La nota della società
I due devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
Pisano torna a chiedere di imprimere un’accelerazione al percorso per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento
Gli indagati raggiunti da misura cautelare, infatti, hanno presentato ricorso al tribunale della Libertà chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
Arrivano buone notizie dall’ospedale dove il 17enne colpito con 8 coltellate durante una rissa è fuori pericolo. A confermarlo l’avvocato del 26enne indagato per tentato omicidio
I giudici depositano le motivazioni della condanna all’ergastolo di Salamone: “Mero pretesto per dare sfogo ad un impulso criminale e motivo di sopraffazione”
Per i pm gli imprenditori favaresi pagarono una tangente al dirigente comunale in cambio dell’aumento dei lavori per la ricostruzione post-esplosione
Il procuratore capo di Palermo a Caltabellotta ha presentato il libro "La mafia che cambia" scritto insieme al giornalista Palazzolo
E' stato anche condannato per essere stato uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo: avrebbe fornito alla frangia stragista dei Corleonesi un suo immobile
Per Luppino si tratta di un ulteriore procedimento: lui infatti era con il superlatitante la mattina del 16 gennaio 2023, quando Messina Denaro fu catturato a Palermo
Il consigliere di Fratelli d'Italia attacca il primo cittadino anche sulla vicenda Pef: "Azzeri gettoni e indennità"
Il deputato all'Ars, che ha preso il posto del dimissionario Riccardo Gallo Afflitto, non ha aderito al gruppo di Forza Italia
Il sindaco Dalacchi gli ha assegnato le deleghe a: Spettacolo, Promozione del Turismo, Sport, Politiche Giovanili e Rapporti con le Associazioni
Ad arricchire l'evento sarà la partecipazione dell'amatissimo Sasà Salvaggio
Uno dei più grandi pionieri mondiali della musica techno si esibirà alla Valle dei Templi il 16 agosto
Domani sera (6 agosto) poi il 13 e il 20 agosto, sempre al tramonto nella Valle dei Templi di Agrigento, un viaggio immersivo nella storia che unirà archeologia, paesaggio e musica
La manifestazione si disputerà il 22 e 23 agosto sulla SS118, alle porte dell’abitato del comune della provincia agrigentina
Baldo Scalia, assume la guida della società subentrando ad Antonella Adamo
L'incontro si svolgerà Domenica 9 agosto 2026 alle 10 nella sede del Carmine del Comune di Licata