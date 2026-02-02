In fiamme il furgone di un ex elettricista a Favara, indagini 

Notte di fuoco a Favara. Un incendio ha danneggiato il furgone Fiat Fiorino di proprietà di un settantaduenne del posto. Il rogo è divampato in via Olanda. Le fiamme, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha annerito anche la saracinesca nelle adiacenze del luogo in cui era parcheggiato il veicolo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della locale tenenza. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto. Come primo passo è stato immediatamente sentito il proprietario del mezzo, un ex elettricista. Al momento non sono escluse alcune ipotesi, compresa quella dolosa.