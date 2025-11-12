Mafia di Villaseta, chiesto processo per il netturbino che nascondeva l’arsenale del clan

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Alessandro Mandracchia, 51 anni, arrestato dai carabinieri lo scorso anno in uno dei blitz collegati alle attività di indagine contro il clan mafioso di Villaseta. L’agrigentino, operatore ecologico, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è accusato della detenzione illegale di armi, munizioni, ordigni esplosivi ma anche di ricettazione e utilizzo di denaro di illecita provenienza. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 4 dicembre davanti il giudice Lorenzo Chiaramonte.

Mandracchia, come detto, è stato arrestato a distanza di pochi giorni dalla prima operazione contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. Durante una perquisizione in un terreno di sua proprietà i carabinieri trovarono un vero e proprio arsenale: quattro pistole, una granata, una mitragliatrice, una penna-pistola monocolpo, due caricatori per mitragliatrice e oltre 140 munizioni di vario tipo. Le armi erano nascoste in due bidoni nei pressi del torrente Akragas.

A Mandracchia viene anche contestato l’utilizzo di denaro di provenienza illecita. Il netturbino venne fermato dai carabinieri lungo la strada statale 115, in territorio di Licata, in compagnia di Guido Vasile. In auto, all’intento di un sacchetto di plastica, i militari trovarono ben 120 mila euro in contanti suddivisi in cinque buste: 50 mila euro in due contenitori, 40 mila euro in altrettanti e 30 mila euro in una busta. La posizione di Mandracchia è stata stralciata da quella di altri 52 imputati, coinvolto tutti nella maxi inchiesta sul clan di Villaseta, per un problema legato alla notifica dell’avviso di conclusione indagini. Adesso la Dda di Palermo torna a chiedere il processo a carico del netturbino.