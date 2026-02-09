Apertura

Minacciato con una pistola dentro casa, picchiato e derubato: 41enne condannato a 7 anni 

La vicenda risale al maggio dello scorso anno a Palma di Montechiaro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sette anni di reclusione per aver fatto irruzione in un’abitazione, picchiato e derubato il proprietario di casa mentre dormiva dopo avergli anche puntato una pistola alla testa. Lo hanno stabilito i giudici della prima sezione del tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Anna Genna, nei confronti di Zouhaier Ali, 41 anni, tunisino. L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Re, era accusato di rapina ma il reato è stato riqualificato in violazione di domicilio, minacce e furto.

La vicenda risale al maggio dello scorso anno a Palma di Montechiaro. Il 41enne avrebbe fatto irruzione in casa della vittima che, mentre stava dormendo, sarebbe stata picchiata e minacciata con una pistola priva di tappo rosso. L’uomo, prima di fuggire, avrebbe anche preso 20 euro in contanti, 30 litri di gasolio dal trattore parcheggiato all’esterno e il cellulare della persona offesa. Il pm Gaspare Bentivegna, al termine della requisitoria, aveva proposto la condanna dell’imputato a cinque anni di reclusione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

“Morto in ospedale dopo due interventi chirurgici,” 12 medici a processo
Politica

Schifani nomina Duilio Alongi coordinatore per interventi maltempo 
Apertura

Due malori fatali a Favara, morti insegnante e una donna
Apertura

Minacciato con una pistola dentro casa, picchiato e derubato: 41enne condannato a 7 anni 
Mafia

Mafia, Cracolici “A 40 anni dal Maxiprocesso tenere alta la tensione civile”
Cultura

Al giardino della kolymbethra si celebra San Valentino in modo speciale
banner italpress istituzionale banner italpress tv