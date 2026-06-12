Morto a 34 anni in un incidente sulla Licata-Gela, un indagato per omicidio stradale 

C’è un indagato per la morte di Giovanni Candiano, motociclista di 34 anni deceduto lo scorso 31 maggio in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115 sulla Licata-Gela. La procura guidata da Salvatore Vella ha iscritto nel registro degli indagati l’automobilista che si trovava alla guida di un’auto contro la quale si è schiantato il centauro. Si tratta di una persona residente a Licata che ha nominato quale difensore l’avvocato Santo Lucia.

Nella giornata di lunedì si svolgeranno gli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Gela. Giovanni Candiano, che a luglio avrebbe compiuto 35 anni, era molto conosciuto a Pozzallo, città in cui era nato. La vittima, che lascia moglie e una bimba nata pochi mesi fa, era il vicepresidente del T-Max Club. Il 31 maggio scorso era uscito in moto proprio con gli altri membri del club per una giornata di svago. Poi il tragico schianto.