Palma di Montechiaro, cacciatore ferito alla gamba dall’amico con un colpo di fucile

Un cacciatore è rimasto ferito ad una gamba con un colpo di fucile che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito accidentalmente dall’arma dell’amico con cui si trovava per una battuta. È successo ieri pomeriggio in contrada Cilona, a Palma di Montechiaro.

L’uomo ha riferito agli investigatori di aver udito un boato e aver sentito subito dopo un forte dolore alla gamba. L’amico, che si trovava insieme al ferito per una battuta di caccia, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il cacciatore è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Al via le indagini dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. Gli agenti hanno sequestrato un fucile calibro 12 e 27 cartucce.