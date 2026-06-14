Scontro tra due auto alla zona industriale di Agrigento, feriti in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la strada statale 189, in contrada San Benedetto, nella zona industriale di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes e una Ford C-Max. Il bilancio è di alcune persone ferite, originarie di Grotte. Per fortuna le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine. I feriti sono stati trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.