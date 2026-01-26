Si sente male e muore in casa a 26 anni, esposto dei familiari: “Ritardi nei soccorsi”

La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Francesco Correnti, 26 anni, morto ieri dopo essere stato colto da malore in casa a Palermo. Il giovane è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Policlinico. I familiari hanno presentato denuncia sostenendo che ci siano stati dei ritardi nei soccorsi. L’autopsia sarà eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico.

Correnti, ex calciatore nonché capitano delle squadre dei Giovanissimi e degli allievi dell’Asd Terzo Tempo, lavorava in un negozio di mangimi e accessori per animali, ed era rientrato a casa dopo un sabato sera passato con gli amici. Soffriva di problemi cardiaci.

A casa ha iniziato a sentirsi male. I genitori hanno chiamato il 118 chiedendo l’intervento per soccorrere il figlio e portarlo in ospedale. Le ambulanze, a quell’ora, erano occupate o erano in attesa nei pronto soccorso e così la prima disponibile, senza medico a bordo, è arrivata da Villabate.