Accoltellato dopo un diverbio, 30enne in ospedale

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un uomo è stato accoltellato nella serata di ieri a Marsala, in via Agnello, in contrada Ciancio. Secondo una prima ricostruzione, il ferimento sarebbe avvenuto a seguito di una discussione. Secondo quanto emerge, pare che qualcuno abbia notato un uomo e una donna camminare a piedi. Un uomo di circa 30 anni si sarebbe avvicinato ai due chiedendo spiegazioni in merito alla loro presenza in quella zona.

Ci sarebbe stato poi un diverbio, degenerato con uno scontro fisico. L’uomo che era in compagnia della donna, avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito il 30enne, che al momento si trova in Ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarite la dinamica dell’accaduto.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)