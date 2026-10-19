Messina

Trovato il corpo senza vita di un uomo sul lungomare: al via indagini

Sono in corso gli accertamenti per identificare l'uomo

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – Sono in corso gli accertamenti per identificare l’uomo trovato senza vita stamane sul lungomare di Ponente, a Milazzo, nei pressi dell’ex discoteca Le Cupole. Il ritrovamento ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sull’identità della vittima né sulle cause della morte.

Tra le ipotesi da verificare vi è quella che possa trattarsi di un giovane che si era allontanato da casa nel primo pomeriggio di ieri, lasciando una lettera. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze del decesso e verificare ogni elemento utile alle indagini.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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