Palermo

Minardo visita la Legione Carabinieri Sicilia: “Legalità e istituzioni credibili per il futuro dell’isola”

Ad accoglierlo il comandante, generale di divisione Ubaldo Del Monaco.

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, ha visitato oggi a Palermo il Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, nella caserma “Carlo Alberto dalla Chiesa”, dove è stato accolto dal comandante, generale di divisione Ubaldo Del Monaco. “La legalità, il rispetto delle regole e la fiducia nelle istituzioni sono le fondamenta sulle quali costruire il futuro della Sicilia. Non c’è crescita possibile senza una presenza autorevole e credibile dello Stato sul territorio”, ha dichiarato Minardo. “L’Arma dei Carabinieri rappresenta ogni giorno un presidio fondamentale di questi valori. In un luogo che porta il nome del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il richiamo alla responsabilità delle istituzioni assume un significato ancora più forte. Al generale Del Monaco e a tutte le donne e gli uomini dell’Arma va il mio ringraziamento per il loro impegno quotidiano a tutela delle nostre comunità. Il nostro compito, in Parlamento, è garantire che abbiano personale, mezzi e strutture all’altezza di questo impegno”.

– foto ufficio stampa Nino Minardo –

(ITALPRESS).

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