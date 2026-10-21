dalla Regione

Sicilia, Schifani: “Maggioranza compatta, porteremo a termine la manovra”

La nota del presidente della regione siciliana, Renato Schifani

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – “Per le variazioni di bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana abbiamo ascoltato e accolto le istanze emerse in questi giorni sul caro vita e sul caro carburanti, destinando nuove risorse alle famiglie, alle imprese e ai settori in difficoltà, dall’agricoltura alla pesca e all’autotrasporto. Il miglioramento dei conti regionali, frutto del lavoro costante del governo Schifani, ci permette di dare risposte concrete e mantenere gli impegni assunti con i siciliani”. Lo scrive, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Ringrazio il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno per la conduzione dei lavori, l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per la sintesi assicurata in commissione e in Aula e i deputati della maggioranza per il senso di responsabilità dimostrato e il costante impegno a sostegno delle proposte del governo. La coalizione sta affrontando questo passaggio con compattezza e sono fiducioso che saprà portare a compimento la manovra”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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