Agrigento

Abusivismo, il Comune firma il diniego alla sanatoria per la casa dei Crosta

Salvo ricorso alla giustizia amministrativa, lo stop rende l'immobile abusivo: era stato al centro di feroci polemiche politiche

Pubblicato 5 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

“E’ stata diniegata la domanda di sanatotia L.47/85 Posizione 3279 prot. n. 40276 del 31.05.1986, num. Progt. 267013008/1, con provvedimento n. 331 del 30.09.2026 nei confronti delle ditte Crosta Giovanni …”.

Arriva in mattinata, sull’albo pretorio del Comune di Agrigento, la fine (salvo ricorsi) del “Caso Costa”. L’ente ha infatti respinto definitivamente – dopo il “no” al nulla osta paesaggistico pronunciato nelle scorse settimane da parte della Soprintendenza ai Beni culturali per carenza documentale – la richiesta di sanatoria relativa all’immobile località Mandrascava-Zingatello al centro delle polemiche (politiche e non solo) che portarono alle dimissioni del vicesindaco di Michele Sodano dall’incarico.

Proprio in occasione dell’addio alla giunta da parte dell’avvocato, il primo cittadino sostenne che, nei fatti, attendeva il suo ex vice dopo che lo stesso avesse chiarito tutto. Fermo restando quindi adesso che la casa è (salvo ricorso contrario) stata ritenuta abusiva, e che le procedure dentro Controcorrente sono in corso (a proposito, come è andata a finire?) per valutare la permanenza o meno di uno dentro il movimento del suo consigliere comunale più votato, cosa andrebbe chiarito? O bisogna ritenere già questo un chiarimento?

Lo scopriremo, probabilmente tra una diretta social e l’altra.

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