Agrigento

Agrigento, continua a piovere e il Viale delle Dune si allaga: l’intervento della Polizia locale

Gli agenti stanno cercando di liberare i tombini dai detriti per far confluire l'acqua piovana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Continua a piovere ad Agrigento, e come di consueto a San Leone, il Viale delle Dune, si trasforma in un fiume d’acqua, impraticabile e pericoloso. Ancora una volta a segnalare tale situazione di pericolo sono i residenti della zona che rimangono bloccati in casa. Sul luogo oggi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di liberare i tombini dai detriti per far confluire l’acqua piovana.

“Una situazione che si ripete. Non è possibile rimanere bloccati in casa o in macchina perchè le dune si allaga, e non è normale che la polizia locale si occupi di questo. Ma il sindaco vede tutto ciò?”, questo lo sfogo di un residente di San leone.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Agrigento, continua a piovere e il Viale delle Dune si allaga: l’intervento della Polizia locale
Caltanissetta

Niscemi, Di Paola: “situazione da catastrofe, subito intervento di Stato e Regione”
Apertura

Si sente male e muore in casa a 26 anni, esposto dei familiari: “Ritardi nei soccorsi”
Ultime Notizie

Ha nascosto la cocaina e dieci panetti di hashish nel bagagliaio dell’auto: arrestato
Ultime Notizie

In giro con varie dosi di droga e soldi in contanti, arrestato pusher
Sciacca

Il Museo dei 5 Sensi rappresenterà l’Italia alla mostra “Tourism for Europe, Europe for Tourism”
banner italpress istituzionale banner italpress tv