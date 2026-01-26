Agrigento, continua a piovere e il Viale delle Dune si allaga: l’intervento della Polizia locale

Continua a piovere ad Agrigento, e come di consueto a San Leone, il Viale delle Dune, si trasforma in un fiume d’acqua, impraticabile e pericoloso. Ancora una volta a segnalare tale situazione di pericolo sono i residenti della zona che rimangono bloccati in casa. Sul luogo oggi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di liberare i tombini dai detriti per far confluire l’acqua piovana.

“Una situazione che si ripete. Non è possibile rimanere bloccati in casa o in macchina perchè le dune si allaga, e non è normale che la polizia locale si occupi di questo. Ma il sindaco vede tutto ciò?”, questo lo sfogo di un residente di San leone.