Agrigento

Agrigento, dall’appello social a un tetto sopra la testa per Danilo

L'assessore Lala si è messa subito a disposizione per trovare una sistemazione temporanea a Danilo

Pubblicato 18 minuti fa
Da Irene Milisenda

Agrigento dimostra lo spirito di accoglienza e di sensibilità. Danilo, un uomo di Palermo arrivato ad Agrigento per lavoro, dopo aver perso tutto, si è ritrovato senza una casa. In un primo momento è stato accolto dalla Caritas e ha potuto contare sui pasti della Mensa della Solidarietà. Ma nell’ultimo mese la sua vita è diventata ancora più difficile: ha dormito su una panchina e si è lavato nei bagni pubblici.

La sua storia è emersa grazie all’appello e alla mobilitazione di due cittadini agrigentini che hanno deciso di non voltarsi dall’altra parte. Il video postato sul gruppo Facebook “Agrigento Punto e a Capo” ha suscitato l’attenzione della neo assessore Roberta Lala, che ha ricevuto Danilo al Comune di Agrigento e si è immediatamente attivata per individuare una soluzione concreta alla sua situazione. Come primo passo concreto, Danilo temporaneamente alloggerà presso l’Hotel dei Pini.

Voglio ringraziare tutti i cittadini che si sono attivati e in particolar modo l’Assessore ai Servizi Sociali Roberta Lala per essere stata immediatamente risolutiva per un nostro fratello che da più di un mese non aveva un luogo dove dormire. È questo il volto della città che dobbiamo costruire, ascolto, solidarietà e servizio”, ha dichiarato il Sindaco di Agrigento, Michele Sodano che insieme all’assessore si stanno anche impegnando per le pratiche del cambio di residenza, un passaggio fondamentale per poterlo assistere al meglio sia dal punto di vista sanitario sia per un futuro inserimento lavorativo.

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