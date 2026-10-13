Agrigento

Agrigento, due rimpatri e un trasferimento al CPR

Due cittadini gambiani rimpatriati e un cittadino romeno trasferito al CPR di Caltanissetta. Le operazioni sono state eseguite dalla Questura di Agrigento il 6 e l’11 ottobre.

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Due cittadini gambiani rimpatriati e un cittadino romeno trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Caltanissetta. È il bilancio delle operazioni condotte il 6 e l’11 ottobre dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento.

Il primo cittadino gambiano è stato rimpatriato il 6 ottobre mentre si trovava detenuto nel carcere di Sciacca. L’espulsione, disposta dall’Autorità giudiziaria come misura alternativa alla detenzione, è stata eseguita con un volo di linea e con la scorta della polizia. L’uomo aveva precedenti per reati legati agli stupefacenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’11 ottobre è stato rimpatriato un secondo cittadino gambiano, destinatario di un decreto di espulsione del prefetto di Agrigento. Era stato più volte denunciato per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Nella stessa giornata, un cittadino romeno è stato accompagnato al CPR di Caltanissetta dopo essere stato scarcerato dal carcere di Agrigento, dove aveva scontato una pena per rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La Questura ha annunciato che proseguiranno i controlli per contrastare l’immigrazione irregolare e dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione.

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