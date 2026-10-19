Agrigento, la Procura dispone il dissequestro dell’area di stoccaggio temporaneo di Casa Sanfilippo

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, con provvedimento a firma del Sostituto Procuratore dott. Gaspare Bentivegna datato 7 ottobre 2026, ha ordinato il dissequestro e la restituzione dell’area situata presso Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi.

L’area era stata oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo eseguito il 24 agosto 2026 dalla Polizia Locale di Agrigento nell’ambito di verifiche sulla gestione e lo stoccaggio dei rifiuti.

All’esito degli accertamenti e dell’esame della documentazione, il Pubblico Ministero ha escluso la sussistenza di qualsiasi reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, confermando la piena regolarità delle attività svolte dall’Ente Parco. Il provvedimento evidenzia come le modalità di gestione rientrino pienamente nella fattispecie del deposito temporaneo prima della raccolta, ai sensi dell’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Con la restituzione dell’area nella disponibilità dell’Ente, riprendono regolarmente le ordinarie attività operative di gestione e raccolta dei rifiuti a servizio del sito archeologico.