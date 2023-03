Agrigento, sosta selvaggia e automobilisti indisciplinati: 58 contravvenzioni 

Ancora un sabato sera contraddistinto da automobilisti indisciplinati e caos nella viabilità nel centro di Agrigento. Veicoli parcheggiati in spazi riservati ai motocicli, auto in doppia fila o lasciate sui marciapiedi. Gli agenti della polizia locale hanno elevato ben 58 contravvenzioni nella sola serata di sabato. Quattro automobili sono state rimorchiate in via Acrone poiché in divieto di sosta. Non si fermano i controlli della municipale così come, purtroppo, neanche la diffusa pratica di violare le più semplici regole del codice della strada.