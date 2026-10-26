Akragas, La Porta ringrazia forze dell’ordine e staff dopo la serata dell’Esseneto

Il presidente dell’Akragas SLP, Salvatore La Porta, ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito all’organizzazione della partita di domenica sera contro il Marsala, la prima disputata in notturna nella storia dello stadio Esseneto che ha visto la presenza di circa quattromila e cinquecento spettatori.

Un riconoscimento rivolto alle forze dell’ordine, al personale impegnato nei servizi di sicurezza e assistenza, ai collaboratori e allo staff della società. La Porta ha inoltre sottolineato il lavoro svolto dal tesoriere e responsabile degli eventi, Salvatore Falzone, che ha seguito le diverse fasi organizzative.

«Era la prima volta che ci trovavamo a gestire un evento con una partecipazione di pubblico così importante e siamo contenti che tutto si sia svolto regolarmente – ha dichiarato il presidente –. Dietro una serata come questa c’è il lavoro di tante persone, spesso poco visibile, alle quali va la nostra riconoscenza».

La Porta ha evidenziato anche la presenza di famiglie e bambini sugli spalti, indicando tra gli obiettivi della società la possibilità di rendere l’Esseneto un luogo di incontro e aggregazione per gli sportivi di Agrigento e del territorio.

La società punta a proseguire su questa strada, organizzando nuove iniziative e lavorando per favorire la partecipazione del pubblico allo stadio.