Akragas-Marsala, aperta anche la gradinata: biglietti e informazioni per la gara

È attesa una buona affluenza di pubblico per Akragas SLP-Marsala, in programma domenica 25 ottobre alle 20 allo stadio Esseneto di Agrigento, per la settima giornata del campionato di Eccellenza. La partita sarà la prima in notturna per i biancazzurri nel rinnovato impianto di illuminazione.

Questa sera le luci dello stadio Esseneto sono state accese per consentire alla squadra di svolgere il primo allenamento in notturna. Un passaggio in vista della gara di domenica, che si giocherà sotto il nuovo impianto di illuminazione.

La prevendita registra una forte richiesta: la Tribuna Vip è esaurita e anche gli altri settori stanno facendo registrare numerose prenotazioni. Per rispondere alla domanda, la società ha disposto l’apertura della Gradinata, con biglietti al costo di 10 euro.

«Speriamo di poter soddisfare tutte le richieste», ha dichiarato il tesoriere dell’Akragas SLP, Salvatore Falzone, annunciando anche l’arrivo di tifosi del Marsala, attesi ad Agrigento con diversi autobus e destinati al settore ospiti.

I cancelli dello stadio apriranno alle 18.30. Prima del fischio d’inizio è prevista la presenza di Lello Analfino e degli atleti del settore giovanile dell’Akragas. Durante l’intervallo si esibirà la scuola di danza ADDIS di Silvana Tabbone.

La prevendita sarà disponibile fino a sabato nei punti autorizzati di Agrigento: Bar Sajeva, Bar Tabacchi Genova, Bar Infinity, Caffetteria Gergenti e Caffè dei Fiori. A Porto Empedocle sarà possibile acquistare i biglietti allo Sport Store, in via Milano 28. Non è prevista la vendita anticipata presso la segreteria dello stadio.

I prezzi in prevendita sono di 12 euro per la Tribuna, 10 euro per la Gradinata, 5 euro per la Curva e per le donne e 7 euro per il settore ospiti.

Domenica i botteghini dello stadio apriranno alle 16. I prezzi saranno di 12 euro per la Tribuna, 10 euro per la Gradinata, 7 euro per la Curva e per il settore ospiti e 5 euro per le donne.