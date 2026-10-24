Akragas-Marsala, Cammarata e Fragapane: «Servirà la migliore Akragas»

L’Akragas si prepara alla sfida contro il Marsala, in programma domenica alle 20 allo stadio Esseneto, in una serata che segnerà il debutto ufficiale del nuovo impianto di illuminazione. Alla vigilia della gara, il tecnico Fabrizio Cammarata, il direttore sportivo Ernesto Russello e il difensore agrigentino Michele Fragapane hanno presentato la partita, sottolineando l’importanza del confronto e la necessità di concentrarsi sul campo.

«Sarà un evento per tutta la città e per il popolo agrigentino, ma noi dobbiamo pensare soprattutto alla partita – ha dichiarato Cammarata –. Affrontiamo una grande squadra, costruita per vincere il campionato, ma ci siamo anche noi e vogliamo competere. Mi aspetto una grande prestazione dai ragazzi, che hanno voglia di riscattare la sconfitta di domenica scorsa».

Per Fragapane, agrigentino e profondo conoscitore dell’ambiente biancazzurro, la prima partita in notturna all’Esseneto avrà un significato particolare. «Sensazioni da pelle d’oca, perché chi è agrigentino sa cosa significa avere questo impianto di illuminazione all’Esseneto. Ma dobbiamo mettere da parte l’emozione e concentrarci sulla partita. Arriva una squadra importantissima, con giocatori di qualità. Servirà la migliore Akragas per fare risultato».

Il direttore sportivo Ernesto Russello ha infine ringraziato il Marsala per la disponibilità a partecipare alla serata, soffermandosi sull’emozione legata all’accensione dei nuovi fari dello stadio.

Per l’Akragas, dunque, l’appuntamento con il Marsala unisce la novità della prima gara ufficiale in notturna alla necessità di reagire dopo la sconfitta della scorsa giornata.