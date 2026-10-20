Agrigento

Akragas-Marsala, sfida al vertice all’Esseneto: debutto in notturna

Il big match tra Akragas e Marsala, valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, si disputerà domenica 25 ottobre alle ore 20.

Pubblicato 18 minuti fa
Da Angelo Gelo

Dopo la sconfitta contro il San Giorgio, l’Akragas è chiamata a reagire in una delle gare più attese della stagione. Domenica, allo stadio Esseneto, i biancazzurri affronteranno il Marsala, attuale capolista con cui hanno condiviso la vetta della classifica per alcune settimane. La partita rappresenta un passaggio importante per la squadra agrigentina, chiamata a riscattare l’ultimo risultato e a rilanciare le proprie ambizioni nella corsa al vertice. rendere ancora più significativa la sfida sarà il debutto del nuovo impianto di illuminazione dello stadio Esseneto. Nelle ultime ore sono arrivati tutti i nulla osta necessari da parte degli organi competenti, aprendo così la possibilità di disputare la gara in notturna.

L’ufficialità è arrivata dalla società Akragas: “Sarà anche una serata speciale per il pubblico biancazzurro: la prima partita in notturna della stagione all’Esseneto, un’occasione per vivere l’atmosfera delle grandi sfide sotto i riflettori”.
Dunque Akragas-Marsala sarà la prima partita in notturna nella storia dello stadio Esseneto, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse a una sfida già decisiva per il cammino dei biancazzurri.

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