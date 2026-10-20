Al Parco Valle dei Templi consegnato il Premio internazionale “Turismi Accessibili”

E’ stato ufficialmente consegnato al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi il Premio internazionale “Turismi Accessibili”, promosso dall’associazione Diritti Diretti aps. A ricevere per conto del Parco il riconoscimento è stata una collaboratrice di CoopCulture che opera in Abruzzo, Anna Peretti.

La giuria di esperti ha assegnato all’ente guidato dal direttore Roberto Sciarratta il premio nella categoria “Accoglienza e fruizione nei luoghi della cultura”, definendo questa realtà come un “modello globale di fruizione archeologica universale” per l’impegno costante nell’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali.

La cerimonia si è svolta nella Sala delle Tele del “Museo Michetti” a Francavilla al Mare.