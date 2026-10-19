Alcolici a minorenne in via Atenea, sanzionati barman e titolare del locale 

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento impegnati in servizi a tutela dei cittadini e della sicurezza urbana. Nell’ultimo weekend gli agenti di polizia hanno sorpreso un barman mentre somministrava bevande alcoliche ad un ragazzino. È successo in un noto locale in via Atenea.

I poliziotti, dopo aver effettivamente accertato che il giovane avesse meno di diciotto anni, hanno proceduto a contestare l’infrazione non soltanto al dipendente ma anche al titolare dell’attività commerciale. I due rischiano una sanzione che parte da 250 euro ma può arrivare anche a mille euro.