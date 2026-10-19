Auto si ribalta in viale dei Giardini, ferito il conducente

Incidente stradale in viale dei Giardini, a San Leone, dove un’auto si è ribaltata su un lato dopo essersi scontrata con una vettura parcheggiata a bordo strada. Nell’impatto è rimasto ferito lievemente il conducente dell’auto.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente, insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato assistenza al conducente ferito.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, viale dei Giardini è al momento chiuso al traffico, con possibili ripercussioni sulla circolazione. Restano da chiarire le cause che hanno portato allo scontro.