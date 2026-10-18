Basket, Agrigento cade 78-76 sul campo della Sangiorgese

Non basta una rimonta al cardiopalma alla Moncada Energy Agrigento, che nel lunch match della quarta giornata del girone A di Serie B Nazionale Old Wild West cede sul parquet della Sangiorgese per 78-76. Una partita che sembrava ormai compromessa e che i biancazzurri riescono a riaprire nel finale grazie soprattutto a due triple di Cepic. A 33 secondi dalla sirena Agrigento torna fino al -2 e nell’ultimo possesso ha anche la palla della possibile vittoria: Nicoli tenta la tripla, ma il pallone si spegne sul ferro.

La Sangiorgese parte aggressiva e mantiene alta l’intensità per tutta la gara, mentre la Fortitudo fatica soprattutto nei primi due quarti a trovare continuità in attacco. Agrigento riesce però a rimanere aggrappata alla partita e nel finale del terzo periodo torna a contatto sul 59-54. A dare ulteriore energia ai biancazzurri è Alessio Truglio, protagonista anche di una preziosa giocata da quattro punti con tripla e fallo che vale il pareggio.

Nell’ultimo quarto la Sangiorgese torna avanti, approfittando anche di alcune palle perse della Moncada. Agrigento, però, non molla e costruisce una rimonta che porta la gara fino all’ultimo tiro. Le due bombe di Cepic riaccendono le speranze, ma la tripla di Nicoli per il sorpasso non trova il bersaglio. Finisce 78-76 per i padroni di casa. Per la Fortitudo resta il rammarico per una partita riaperta quando sembrava ormai indirizzata, ma anche la capacità di averci creduto fino all’ultimo possesso. Adesso testa al prossimo appuntamento: domenica 25 ottobre alle 18 la Moncada Energy tornerà sul parquet del PalaMoncada.

I tabellini della Fortitudo Agrigento: Cepic 18, Trapani 14, Conte 14, Mazzantini 12, Carr 7, Truglio 7, Nicoli 4, Chiarastella, Boniciolli, Douvier n.e.