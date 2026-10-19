Agrigento

Caos al Pronto soccorso, rompe le vetrate e tenta di aggredire un infermiere

Il caso ha voluto che, proprio in quegli istanti, due agenti della Penitenziaria si trovassero in reparto scongiurando così conseguenze ben peggiori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Momenti di forte tensione al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento dove un uomo, in evidente stato di alterazione, ha prima spaccato alcune vetrate del reparto per poi tentare di aggredire un infermiere in servizio. Soltanto l’intervento di due agenti della polizia penitenziaria, che si trovavano per scortare un detenuto in ospedale per alcuni controlli sanitari, ha impedito che la situazione degenerasse.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, ha perso improvvisamente il controllo infrangendo alcune vetrate del Pronto soccorso. Poco dopo si è diretto verso uno degli infermieri cercando il contatto fisico. Il caso ha voluto che, proprio in quegli istanti, due agenti della Penitenziaria si trovassero in reparto scongiurando così conseguenze ben peggiori.

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