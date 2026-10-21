Agrigento

Chiama per due giorni consecutivi l’ambulanza senza motivo, condannato agrigentino 

Tre mesi e 15 giorni di reclusione per un agrigentino di 25 anni, ex volontario della Croce Rossa

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Chiamò inutilmente i soccorsi per due giorni consecutivi durante l’emergenza Covid, facendo intervenire un’ambulanza davanti alla propria abitazione. La Cassazione ha confermato la condanna a tre mesi e 15 giorni di reclusione per un agrigentino di 25 anni, ex volontario della Croce Rossa ed ex dipendente dell’Asl di Bologna, accusato di interruzione di pubblico servizio

I fatti avvennero a Empoli, dove il giovane aveva richiesto interventi urgenti alla Misericordia senza averne necessità. I giudici hanno respinto il ricorso della difesa, secondo cui il rapido rientro dell’ambulanza e l’assenza di ritardi negli altri soccorsi escludevano l’interruzione del servizio. Per la Cassazione, invece, l’inutile mobilitazione dell’equipaggio aveva compromesso la regolarità dell’attività di emergenza in un periodo di particolare difficoltà per il sistema sanitario. Esclusa anche la particolare tenuità del fatto, tenuto conto dell’esperienza dell’imputato nel settore dei soccorsi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Incendio distrugge l’auto di un operaio, indagini 
Agrigento

Giunta Sodano, entra Michelangelo Lo Piraro: Mariuccia Miccichè vicesindaco?
Agrigento

Regione, un milione di euro a testa ad Aica e Ati nella “manovrina”
Agrigento

Chiama per due giorni consecutivi l’ambulanza senza motivo, condannato agrigentino 
Agrigento

Ladri al liceo Leonardo, scassinati i distributori di snack 
banner italpress istituzionale banner italpress tv