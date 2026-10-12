Compra un computer Apple ma nella scatola c’erano due pacchi di sale, agrigentino truffato 

Spiacevole disavventura per un 51enne agrigentino che, convinto di aver acquistato un Apple MacBook Pro, si è ritrovato invece con due pacchi di sale. È la truffa nella quale è caduto lo sventurato che, dopo aver visto un annuncio online, aveva deciso di procedere all’acquisto del computer. Il prezzo era stato concordato per un valore di 1.400 euro.

Nell’annuncio il pc veniva descritto come ancora imballato e accompagnato dallo scontrino rilasciato da un punto vendita. Si è così organizzato l’incontro per definire il tutto con un appuntamento a Palermo. Le condizioni imposte dal venditore erano però due: non poteva accettare contanti, ma soltanto un bonifico istantaneo, e l’acquirente non poteva aprire la scatola senza prima aver fatto il bonifico. Così è avvenuto con il 51enne agrigentino che ha effettuato il bonifico di 1.400 euro e ha ricevuto in cambio il prodotto che, in apparenza, sembrava essere quello. Soltanto dopo, quando si è allontanato dal luogo dell’appuntamento per sedersi ad un bar, ha aperto la confezione trovando due pacchi di sale.